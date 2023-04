Was 'ne Schei***e! Diese roten Fähnchen sind ein Denkzettel für Hundebesitzer

Bad Hersfeld - Die hessische Stadt Bad Hersfeld macht sich Gedanken über ihre Hunde. Besser gesagt geht über das, was die Vierbeiner überall auf Wegen und Wiesen hinterlassen und was ihre Frauchen und Herrchen scheinbar partout nicht beseitigen wollen. Um dagegen vorzugehen, hat man sich seitens der Verwaltung etwas einfallen lassen.

Und auch die Mitarbeiter der Grünflächenkolonne haben den Mist mittlerweile ordentlich satt. Für sie wird die Pflanzzeit für Blumen und Sträucher immer mehr zum Spießrutenlauf. Damit diejenigen, die für das schöne Erscheinungsbild der Stadt nicht weiter in die wortwörtliche Sche***e greifen müssen, hat man sich in Bad Hersfeld etwas überlegt.

Denn die in der Festspielheimat lebenden Hunde sorgen mit ihren Ausscheidungen dafür, dass vor allem Grünflächen zur regelrechten Sperrzone werden. Das ist weniger die Schuld der sich ihrer Notdurft entledigenden Tiere, als vielmehr ihrer Besitzer, die sich die Benutzung der reichlich vorhandenen Hunde-Kotbeutel und entsprechender Mülleimer lieber ersparen, anstatt sich nach dem Kot ihrer Hunde zu bücken.

Der Frühling sollte eigentlich der Beginn der Aktivitäten im Freien sein - vor allem für die Kleinsten. Doch in der Kurstadt sorgt ein gewaltiger Haufen Mist dafür, dass sich vor allem die Kinder nicht so auf Wegen und Wiesen ausleben können, wie sie es gerne wollten.

Darüber hinaus hoffe man aber auch, mit der Aktion andere Bürger zu mehr Initiative zu bewegen und die nachlässigen Frauchen und Herrchen notfalls auf die Beseitigung des Haufens hinzuweisen. Doch das Kot-Problem ist keinesfalls das einzige Hunde-Ärgernis für die Stadt - und indirekt auch für deren Kinder.

Immer wieder scheinen Hunde mittels Plastikschaukeln für das Beißen geschult zu werden, was völlig zerstörte Spielplatz-Utensilien zeigen. Letztlich werden all diese Problematiken auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen. Ob die ganze Sche***e in Bad Hersfeld durch das offensive Vorgehen bald ein Ende haben wird?