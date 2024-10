21.10.2024 13:31 779 Illegaler Tiertransport: Polizei rettet vier Baby-Hunde an der A6

Die Polizei hat in Transportboxen an der A6 zwei Französische Bulldoggen und zwei Kleinspitzwelpen entdeckt. Sie befanden sich in schlechtem Zustand.

Von Marco Schimpfhauser

Waidhaus - Ermittler der Bundespolizeiinspektion haben vier Hundewelpen im Alter von sechs bis acht Wochen auf der Ladefläche eines Transporters entdeckt. Die vier kleinen Tiere werden jetzt vom zuständigen Veterinäramt Neustadt an der Waldnaab versorgt. © Bundespolizeiinspektion Waidhaus Bei einer Kontrolle an der A6 fanden die Beamten zwei Französische Bulldoggen und zwei Kleinspitzwelpen. Diese kauerten laut Aussage der Polizisten in ihren Transportboxen. "Da die Beamten erhebliche Zweifel am ordnungsgemäßen Transport der Welpen hatten, informierten sie das zuständige Veterinäramt in Neustadt an der Waldnaab", teilten die Ermittler mit. Hunde Verfressene Elke will Tierheim verlassen: "Sollte sich mit Futter gut motivieren lassen" Eine alarmierte Amtstierärztin bestätigte schließlich den Verdacht: "Die Welpen waren nicht geimpft und für zu jung für einen Transport." Mit ihrem Alter seien sie nicht nur viel zu jung für einen solchen Transport gewesen. Die Welpen befanden sich zudem in einem schlechten Allgemeinzustand und hatten kein Trinkwasser. Welpen landen in Quarantäne und erwarten Impfung Der 36-jährige rumänische Fahrer gab an, die Tiere zu Interessenten nach Deutschland bringen zu wollen. Laut gegenwärtigen Erkenntnissen war das Fahrzeug auf dem Weg nach Großbritannien. Die Bundespolizisten nahmen die Tiere an sich und übergaben sie dem zuständigen Veterinäramt in Neustadt an der Waldnaab, wo sie nach ihrer Quarantäne eine Tollwutimpfung erwarten. Gegen den Fahrer der Tiere - und auch gegen die Kaufinteressenten - werde nun ein Bußgeldverfahren in die Wege geleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Waidhaus