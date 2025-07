Hunde-Dame hält "Totenwache", doch kurz darauf ist sie ganz aufgekratzt

Koblenz - Wer sein Zuhause mit einem vierbeinigen Mitbewohner teilt, erlebt so manche drollige Tiergeschichte : Influencerin und Comedian Nicolette Fountaris teilte am Samstag via Instagram eine Episode mit ihren Fans, in der die Malteser-Hündin der 37-Jährigen die Hauptrolle spielte.

Am Beginn der Instagram-Story war der Malteser-Hündin deutlich anzusehen, dass sie schmollte, denn ihr Lieblings-Kuscheltier sollte weggeschmissen werden. © Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Sei nicht böse mit mir", sagte die Koblenzerin am Beginn einer Story zu ihrem Haustier. Zu sehen war die weiße Hündin namens "Peng", die erkennbar niedergeschlagen auf einem Sofa kauerte.

"Ich habe ihren Kuschel-Bären entsorgt, weil sie den in den letzten Jahren so auseinandergerissen hat", erklärte Nicolette den Zuschauern aus dem Off.

"Ich kaufe Dir einen neuen, alle paar Jahre kaufe ich Dir einen neuen", wandte sich die 37-Jährige danach wieder an ihr Haustier. "Peng" hob daraufhin den Kopf und blickte vorwurfsvoll in die Kamera des Smartphones.

Der Teddybär der Hündin sei am Ende gewesen, das Kuscheltier müsse weggeworfen werden, betonte die Influencerin erneut. Danach sagte sie über ihre Hündin: "Jetzt macht sie hier Totenwache." Die Hunde-Dame liege beharrlich bei dem Müllsack, in dem der Stoffbär verstaut sei.

"Und wenn er hundert Euro kostet, ich kaufe Dir einen neuen, ok? Aber das Wochenende musst Du jetzt ohne schaffen", appellierte Nicolette Fountaris am Ende der ersten Story an "Peng" - doch damit war das letzte Wort noch nicht gesprochen.