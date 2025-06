"Überemotionaler" Golden Retriever, sorgt mit seinen Frust-Momenten für Lachtränen

Boston (Massachusetts) - Oje, was ist nur mit Wally los? Der Golden Retriever aus Boston, Massachusetts, gilt seinen Besitzern zufolge als "überemotional". Aus diesem Grund nehmen Frauchen Julia und Herrchen Tim ihn regelmäßig im Netz auf die Schippe.

Wally ist dafür bekannt, regelmäßig tief enttäuscht oder frustriert zu wirken. © Collage: Screenshots/TikTok/@wally.meets.world

Zum Glück dürfte Wally nichts davon mitbekommen, was seine frechen Besitzer auf TikTok und Instagram hinter seinem Rücken veranstalten. Inzwischen hat sich dafür aber ein großes Publikum gefunden, das sich köstlich über die Clips amüsiert.

Im vergangenen Monat sorgte unter anderem ein Video für gute Laune, in dem der Hund gleich dreimal tief enttäuscht wirkt. Sein Frauchen Julia hat in dem viralen Hit für alle drei Wehwehchen die passende wie ulkige Erklärung per Untertitel parat.

Das Video beginnt wenig überraschend mit dem Golden Retriever, der frustriert wirkt, während er im Wohnzimmer auf dem Teppich sitzt.

Die Erklärung von Julia: "Er hat verstanden, dass wir arm sind. Wir haben auf einem Wochenend-Trip direkt am Strand gewohnt (...). Aber als wir nach Hause gefahren sind, hat er begriffen, dass wir nicht am Strand leben."

Auf diese recht gewagte Interpretation der Situation folgt eine deutlich gemeinere Szene.