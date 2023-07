Dieser Hundetod gibt Rätsel auf: Warum musste Bulldogge Pablo sterben?

Bulldogge Pablo sollte derweil in einer Hundepension untergebracht werden. Doch was danach passierte, machte die drei Hundebesitzer fassungslos.

"Sie sagte, sie habe Pablo tot gefunden, nachdem sie am Morgen mit ihm noch spazieren gegangen war, und dass er krank gewesen sei. Dann brachte sie Pablo in ein Krematorium und ließ ihn einäschern. Noch bevor sie uns sagte, dass er gestorben war", so Gardner Mclean.

Eigentlich wähnten die drei Schotten ihren Vierbeiner in guten Händen, bis sie an Urlaubstag elf eine Nachricht von der Besitzerin der Tierpension erhielten.

Hundebesitzer Gardner Mclean überzeugten die Argumente der Pensionschefin nicht. Also wandte er sich selbst an das Krematorium, in dem Familienhund Pablo eingeäschert wurde. "Der Besitzer des Krematoriums sagte, Pablo sei in einem Käfig angekommen, mit ausgestreckten Beinen und seinem Geschirr um den Hals. Die Kiste war mit Decken bedeckt", schildert der 30-Jährige.

Außerdem sei Pablo bereits steif und kalt gewesen. Ein Indiz, dass die französische Bulldogge wahrscheinlich doch nicht so kurzfristig gestorben ist. Damit andere Hundehalter gewarnt sind und der Fall vielleicht doch noch aufgeklärt wird, hat der Schotte den Tod seiner Bulldogge zur Anzeige gebracht. "Vielleicht war es ein Unfall, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen", so Adam Gardner Mclean.

Seine kleine Familie habe Pablos Tod stark getroffen. "Es war eine furchtbare Woche. Mein Sohn ist am Boden zerstört, er hat jeden Tag mit Pablo gespielt", sagte der Familienvater.