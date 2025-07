"Disneyland für Hunde" entpuppt sich als Albtraum

Die Zustände, in denen die 30 Golden Retriever lebten, waren mehr als schlecht. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/RSPCA

Einst galt die "The Golden Retriever Experience" als beliebte Attraktion. Besucher konnten mit Dutzenden Vierbeinern spielen, kuscheln und Fotos machen. Doch mittlerweile ist sie geschlossen, der Betreiber sitzt in Haft.

Nicolas St. James (62) betrieb gemeinsam mit seiner Tochter das sogenannte "Disneyland für Hunde". Doch nach der Aufdeckung schwerer Missstände wird er für die nächsten zehn Jahren keine Hunde mehr besitzen dürfen.

Wie die britische Tierschutzorganisation RSPCA ("Royal Society For The Prevention Of Cruelty To Animals") nach Ermittlungen bekannt gab, wurden die Hunde unter katastrophalen Zuständen gehalten: Über 20 Tiere lebten zusammen auf engstem Raum, hatten nur selten Wasser und führten einen täglichen Kampf ums Überleben.

Die Folgen: Einige der Hunde hatten Kampfverletzungen, zwei starben an Bisswunden.