Dobermann-Mix Nino hat schon einiges hinter sich: Jetzt will er endlich ankommen
Berlin - Seit Mai 2025 lebt der Galgo-Dobermann-Mix Nino im Berliner Tierheim. Mit seinen eineinhalb Jahren steckt der junge Rüde voller Energie, Lebensfreude und Neugier.
Nino ist ein echter Wirbelwind mit Potenzial. Jetzt sucht der junge Hund erfahrene Menschen, die ihm nicht nur Liebe schenken, sondern auch Lust haben, ihn körperlich und geistig auszulasten.
Der schlanke, sportliche Rüde hat in seinem jungen Leben schon einiges hinter sich. Er wurde ausgesetzt und hatte vermutlich mehrere Vorbesitzer. Trotzdem hat er sich seinen offenen, fröhlichen Charakter bewahrt.
Nino ist klug, lernfreudig und sehr futtermotiviert – beste Voraussetzungen für gemeinsames Training. Noch fehlt es ihm allerdings an Erziehung und Struktur: Wenn er überdreht, kann er schon mal etwas stürmisch werden und spielerisch in Hände oder Ärmel zwicken. Mit der richtigen Führung lässt er sich aber schnell wieder beruhigen.
An der Leine zeigt sich Nino erstaunlich souverän: Er läuft ordentlich und reagiert auf andere Hunde gelassen. Auch kurze Zeiten allein zu Hause, etwa drei bis vier Stunden, meistert er vermutlich schon gut. Sein größter Wunsch: Menschen, die seine Energie in die richtigen Bahnen lenken.
Regelmäßige Bewegung, Kopfarbeit und gemeinsame Aktivitäten sind für ihn genauso wichtig wie klare Regeln.
Hund Nino aus Berliner Tierheim sucht ruhiges Zuhause
Für Nino eignen sich sportliche, aktive Menschen, die Freude am Training haben. Bei Sympathie versteht er sich gut mit anderen Hunden. Genauso glücklich wäre er jedoch als Einzelprinz, solange er genug Aufmerksamkeit und Beschäftigung bekommt.
Idealerweise sollte sein zukünftiges Zuhause ruhig gelegen sein, am Stadtrand oder auf dem Land.
Kleine Kinder sind nichts für ihn. Jugendliche ab etwa 14 bis 16 Jahren kommen infrage, wenn sie standfest und verständig sind. Ein Haus mit Garten wäre perfekt, aber auch eine Wohnung ist möglich, sofern Nino ausreichend ausgelastet wird.
Nino ist kein Hund, den man einfach "dominieren" kann. Er braucht Training, Geduld und Kooperation auf Augenhöhe.
Du hast Interesse an Nino? Dann melde Dich telefonisch 030 76888-173 (täglich 13 bis 16 Uhr) bei seinen aktuellen Tierpflegern oder verwende das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Berlin