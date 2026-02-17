Nach Tod seines Herrchens: Jack Russell Terrier Tyson sucht sein letztes Glück

Hamburg - Für Jack Russell Terrier Tyson hat sich die Welt von einem Tag auf den anderen verändert. Nichts ist mehr vertraut: Die Menschen, die er jahrelang geliebt hat, sind einfach nicht mehr da.

Jack Russell Terrier Tyson sucht ein liebevolles Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Sein früheres Herrchen verstarb, und bei seiner bisherigen Familie steht Nachwuchs an. Die Fellnase sei dort deshalb einfach "zu viel" gewesen, weshalb der 15-jährige Terrier nun im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ein neues Zuhause wartet.

Tyson ist ein tapferer kleiner Hund, doch das Alter hinterlässt Spuren: Seine Augen sind trüb, die Ohren längst nicht mehr die besten, eines sogar entzündet. Auch sein Herz muss genauer untersucht werden.

Jetzt sucht der Vierbeiner Menschen, die ihn auf dem letzten Abschnitt seines Lebens nicht im Stich lassen, ihm Wärme schenken und schöne Momente bereiten.

Sein neues Zuhause sollte bestenfalls ebenerdig liegen, mit Zugang zum Garten, damit er jederzeit nach draußen kann. Die zukünftigen Halter sollten außerdem fit genug sein, ihn im Notfall zu heben und vor allem aufmerksam seine Gesundheit beobachten.