Nach Tod seines Herrchens: Jack Russell Terrier Tyson sucht sein letztes Glück
Hamburg - Für Jack Russell Terrier Tyson hat sich die Welt von einem Tag auf den anderen verändert. Nichts ist mehr vertraut: Die Menschen, die er jahrelang geliebt hat, sind einfach nicht mehr da.
Sein früheres Herrchen verstarb, und bei seiner bisherigen Familie steht Nachwuchs an. Die Fellnase sei dort deshalb einfach "zu viel" gewesen, weshalb der 15-jährige Terrier nun im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ein neues Zuhause wartet.
Tyson ist ein tapferer kleiner Hund, doch das Alter hinterlässt Spuren: Seine Augen sind trüb, die Ohren längst nicht mehr die besten, eines sogar entzündet. Auch sein Herz muss genauer untersucht werden.
Jetzt sucht der Vierbeiner Menschen, die ihn auf dem letzten Abschnitt seines Lebens nicht im Stich lassen, ihm Wärme schenken und schöne Momente bereiten.
Sein neues Zuhause sollte bestenfalls ebenerdig liegen, mit Zugang zum Garten, damit er jederzeit nach draußen kann. Die zukünftigen Halter sollten außerdem fit genug sein, ihn im Notfall zu heben und vor allem aufmerksam seine Gesundheit beobachten.
Jack Russell Terrier Tyson sucht ein liebevolles Zuhause
Trotz seines Alters liebt Tyson sein gemütliches Kuschelbettchen, aber er ist auch noch gerne unterwegs. Zwar ist sein Rücken etwas steif, doch die kleinen Pfoten hüpfen immer noch über Schnee und Wiesen.
Kurzum: Die Fellnase braucht ein liebevolles, geduldiges Zuhause, in dem sie die letzten Jahre in Ruhe genießen kann.
Wer ihm dieses Glück schenken möchte, kann Tyson während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim kennenlernen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] senden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg