Schäferhündin nach Beißvorfall abgeschoben: Bekommt Blue eine zweite Chance?
Koblenz - Die sechsjährige Blue ist eine wunderschöne Schäferhündin, bei der leider in der Vergangenheit vieles schiefgelaufen ist. Wer aber bereit ist, viel Zeit in sie zu investieren und intensiv mit ihr zu arbeiten, wird auf jeden Fall belohnt werden.
Blue lebt zurzeit im Tierheim in Koblenz. Hier wurde sie nach einem Beißvorfall, bei dem sie einen kleinen Hund schwer verletzt hatte, von ihren vorherigen Haltern abgegeben.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, sei in Blues Jugend einiges versäumt worden. Sie sei nicht ausreichend sozialisiert und erzogen, zudem sei sie durch zu viele Ballspiele auf bewegliche Ziele konditioniert worden.
Aber kein Grund zur Sorge: Im Tierheim ist man sich sicher, dass Blue mit der richtigen Förderung wieder in die Spur kommt. So besitze sie viel Potenzial, lerne schnell und genieße es, ihren Bezugspersonen zu zeigen, was sie kann.
Im Tierheim wird zudem bereits an ihrer Impulskontrolle gearbeitet, damit sie ihre Ball- und Jagdsucht besser in den Griff bekommt.
Schäferhündin Blue ist sehr umgänglich, sollte aber bei Hundebegegnung einen Maulkorb tragen
Darüber hinaus sei Blue eine überaus umgängliche Hündin, wachsam, aber im Haus sehr ruhig und ausgeglichen und bleibe auch problemlos ein paar Stunden alleine. Sie binde sich eng an ihre Bezugspersonen und sei dann sehr verschmust.
Auch mit im Haushalt lebenden Kindern komme sie sehr gut klar, insofern der Nachwuchs nicht jünger als zehn Jahre alt ist. Allerdings sollten keine Kleintiere, Katzen und auch keine Artgenossen mit Blue zusammen wohnen. Bei Kontakt mit anderen Hunden muss sie einen Maulkorb tragen.
Für Blue werden Menschen gesucht, die Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen und sie souverän führen können.
Zudem ist zu beachten, dass die Hündin wegen des Beißvorfalls als gefährlich gelistet ist und Interessenten deshalb einen Sachkunde-Nachweis sowie ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen.
Ihr möchtet Blue gerne eine zweite Chance geben? Dann könnt Ihr Euch über das Kontaktformular mit dem Tierheim in Koblenz in Verbindung setzen
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein Koblenz u.U. e.V.