Schäferhündin nach Beißvorfall abgeschoben: Bekommt Blue eine zweite Chance?

Koblenz - Die sechsjährige Blue ist eine wunderschöne Schäferhündin, bei der leider in der Vergangenheit vieles schiefgelaufen ist. Wer aber bereit ist, viel Zeit in sie zu investieren und intensiv mit ihr zu arbeiten, wird auf jeden Fall belohnt werden.

Leider ist bei Blues Erziehung einiges schiefgelaufen. Dennoch ist sie eine tolle Hündin, die ihre Probleme bei der richtigen Förderung in den Griff bekommen wird. © Bildmontage: Tierschutzverein Koblenz u.U. e.V.

Blue lebt zurzeit im Tierheim in Koblenz. Hier wurde sie nach einem Beißvorfall, bei dem sie einen kleinen Hund schwer verletzt hatte, von ihren vorherigen Haltern abgegeben.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, sei in Blues Jugend einiges versäumt worden. Sie sei nicht ausreichend sozialisiert und erzogen, zudem sei sie durch zu viele Ballspiele auf bewegliche Ziele konditioniert worden.

Aber kein Grund zur Sorge: Im Tierheim ist man sich sicher, dass Blue mit der richtigen Förderung wieder in die Spur kommt. So besitze sie viel Potenzial, lerne schnell und genieße es, ihren Bezugspersonen zu zeigen, was sie kann.

Im Tierheim wird zudem bereits an ihrer Impulskontrolle gearbeitet, damit sie ihre Ball- und Jagdsucht besser in den Griff bekommt.