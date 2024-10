Drei Hunde "von Feiglingen" ausgesetzt - dann passiert ein tragischer Unfall

Zunächst waren die Hunde noch zu dritt ... © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Am gestrigen Samstag berichtete sie "mit einem tiefen Seufzen" und Tränen in den Augen von ihrer jüngsten Rettungsaktion - die nur für eine von insgesamt drei Fellnasen in einem Happy End mündete.

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Frustration beschreiben soll, die ich fühle", erklärte Suzette Hall auf Facebook, "aber vor zwei Nächten haben Feiglinge drei kleine Babys an dem Rand einer stark befahrenen Straße ausgesetzt".

Daraufhin hätten die Hunde zwar alles in ihrer Macht Stehende getan, um zusammenzubleiben, während sie auf ihre Besitzer warteten. Doch diese kamen nie wieder.

"Einige Menschen versuchten ihnen zu helfen, doch sie hatten zu viel Angst."

Kaum hatte Hall vom Schicksal der Fellnasen erfahren, machte sie sich auch schon auf den Weg. Als sie jedoch am Fundort der Tiere ankam, spürte sie sofort, wie ihr das Herz in 1000 Teile brauch.

"Da war [einer von ihnen], auf der Straße. Er wurde überfahren", berichtete sie über einen der drei Ausgesetzten, von seinen Freunden fehlte jede Spur. "Weinend fuhr ich umher und suchte nach den anderen beiden."