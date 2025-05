Frau erfährt von Partner, dass Golden Retriever weggelaufen ist: Kurz darauf lacht sie Tränen

Surrey (England) - Wenn sich blanke Panik nach kurzer Zeit in einen Lachkrampf verwandelt, dann ist Golden Retriever Brooklyn nicht weit. Dabei ist "weit" an dieser Stelle eigentlich das passende Wort.

Doch dann erspähte sie ihn kurz darauf in weiter Ferne. Daraufhin schnappte sich France ihr Handy und konnte noch filmen, wie der Vierbeiner schnurstracks durch die Hinterhoftür zurück in ihren Garten lief.

Panisch rief der Brite seine Frau Penny France (35) an, schilderte ihr die Situation: Er sei mit ihren beiden Golden Retrievern in dem Park gewesen, als das Unglück geschah.

Auf einmal tauchte Golden Retriever Brooklyn im Garten wieder auf. © TikTok/Screenshot/pennyfrance

"Ich konnte nicht aufhören zu lachen, da er so wütend aussah, weil er so früh rausgehen musste", sagte die 35-Jährige jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Er ist ein Morgenmuffel und schläft gern aus", fügte sie hinzu.

Nachdem sie den Clip später einigen Kollegen bei der Arbeit gezeigt hatte, beschloss die Engländerin, ihn auf TikTok hochzuladen. Dort sorgte er bald auch beim Publikum für Gelächter.

In den ersten drei Tagen seit der Veröffentlichung sind 2,2 Millionen Klicks zusammengekommen. Dazu haben die User bisher mehr als 200.000 Likes vergeben.

"Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es so einschlagen würde. Die Reaktionen waren großartig, mit einigen urkomischen Kommentaren", sagte France gegenüber dem US-Magazin.

Brooklyns Flucht hat sich also wirklich gelohnt!