Drei Pitbulls stürzen sich auf Mutter: Körperteile fehlen, Gesichts-Rekonstruktion nötig

Brittany Skoland wurde von drei Pitbulls misshandelt. Sie verlor beide Beine sowie Teile ihrer Hände und muss sich einer Gesichtsrekonstruktion unterziehen. © Screenshot gofundme.com

Ein Nachbar von Skoland, die mit ihrer Familie in Fort Dodge im US-Bundesstaat Iowa lebt, hörte die Mutter um Hilfe schreien und rief die Polizei.

Ein Beamter versuchte, die Hunde zu verscheuchen, um sie davon abzuhalten, ihr Opfer weiter anzugreifen. Doch die Tiere "wollten nicht damit aufhören", sagte ein Sprecher der Behörde. Da der Polizist keine andere Wahl hatte, schoss er auf die Pitbulls und tötete alle drei, berichtet die New York Post.

Brittany Skoland wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort erwiesen sich ihre Verletzungen als so schwer, dass sie in eine Fachklinik in Des Moines, rund 150 Kilometer von Fort Dodge entfernt, geflogen wurde.

Sie "befand sich in einem kritischen Zustand", schrieb ihre Tante, Teresa Hanus, in einer Kampagne auf der Spendensammelseite gofundme.com. "Brittany hat viel mehr verloren, als wir ursprünglich dachten. Sie musste sich in den vergangenen Tagen vielen Operationen und Eingriffen unterziehen", fügte Hanus hinzu und nannte schockierende Details:

"Ihr wurden beide Beine bis zu den Knien und Teile ihrer Hände amputiert. Sie wird eine Operation zur Gesichtsrekonstruktion benötigen, außerdem hat sie ein schweres Kopftrauma und vieles mehr."