Dreibeiniger Hund sucht Happy End: Wer schenkt Timmy ein Zuhause?

Timmy (3) meistert sein Leben auch auf drei Beinen sehr gut. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Wie der dreijährige Rüde sein Bein verloren hat, ist nicht bekannt, da er gefunden wurde. Seit dem 16. September 2024 befindet er sich nun im Tierheim Berlin und hofft auf ein Happy End in einem liebevollen Zuhause.

Trotz seiner körperlichen Einschränkung beschreiben seine Tierpfleger die Fellnase als ein "lebhaftes Kerlchen". Daher mag der Prager Rattler auch Futtersuchspiele besonders gern. Allgemein ist Beschäftigung durch Spiele und Training wichtig für das Tier.

Sobald der Vierbeiner Vertrauen gefasst hat, ist er sehr personenbezogen. Sein neuer Besitzer sollte aber bereits Erfahrung mit Hunden haben, denn Timmy benötigt auch noch ein bisschen Erziehung.

Besonders wenn er an der Leine gehen soll hat der kleine Hund so seine Schwierigkeiten und pöbelt gern herum. Daran müssen seine neuen Menschen also noch ein bisschen arbeiten.