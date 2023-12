Dreijährige spielt mit Freundin im Haus, dann wird sie vom Familienhund zerfleischt

Doncaster (England) - Horror-Angriff in England ! Die kleine Elouise Smith (3) wollte nur mit ihrer Freundin spielen, als die Tragödie geschah: Aus noch unbekannten Gründen wurde sie vom Hund der befreundeten Familie attackiert und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht.

Die kleine Elouise (3) wurde übel von einem Hund zugerichtet. © Screenshot/Facebook/Stacey Louise Murray

Mutter Stacey Louise Murray (33) erstarrte, als sie am 1. Dezember ihre Tochter vom Spielen im Haus der befreundeten Familie abholen wollte.

"Sie [das Kind, Anm. d. Redaktion] weinte, als ich zum Haus kam, und ihr Gesicht war in ein weißes Handtuch gewickelt. Offenbar hatte der Hund sie einmal gebissen, dann losgelassen und sich neben sie gesetzt, und sie saß neben dem Hund und versuchte, ihn zu beruhigen", erzählte die 33-Jährige im Gespräch mit Daily Mail.

Die Verletzungen im Gesicht der Dreijährigen waren so schwer, dass Mama Stacey sofort einen Krankenwagen rief.

"Als Mutter fühlt man sich furchtbar, weil ich nicht da war. Mein Partner konnte sie nicht einmal ansehen - er hat nur geweint", schilderte die Britin weiter.

Im Krankenhaus in Rotherham angekommen, wurde sofort die Operation eingeleitet. Ursprünglich sollte diese nur eine Stunde dauern, doch die Wunden in Elouise' Gesicht waren so tief, dass Ärzte ganze drei Stunden operierten.