Dünnes Eis: Vierbeiner wagt sich auf gefrorenen See und bricht ein

Prag (Tschechien) - Es war ganz dünnes Eis, auf dem sich dieser Hund bewegte.

Der Hund konnte zum Glück aus dem eisigen Wasser gerettet werden. © Facebook/HZS Královéhradeckého kraje

Am Samstagnachmittag war der mutige Vierbeiner auf einen zugefrorenen See in der tschechischen Gemeinde Kosice, rund 90 Kilometer östlich von Prag, gerannt.

Gut 20 Meter vom Ufer entfernt, hielt das Eis jedoch nicht mehr Stand und der Hund brach ein, wie die örtliche Feuerwehr auf Facebook mitteilte.

Da er sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem eisigen Wasser befreien konnte, eilten ihm die Rettungskräfte zur Hilfe.

Veröffentlichte Bildaufnahmen zeigen, wie sich zwei Kameraden der Feuerwehr ins kalte Wasser begaben und zur Fellnase hinausschwammen.