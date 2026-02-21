Hund durfte vier Jahre lang nicht spazieren gehen: Findet Balu endlich sein Happy End?

München - Der kastrierte Mischlingsrüde Balu kam aufgrund von Überforderung seiner Vorbesitzer ins Münchner Tierheim. Findet er nun ein passendes Zuhause?

Balus Vorbesitzer waren mit ihm überfordert. Das hat in seinen prägenden Jahren Spuren hinterlassen. © Tierheim München

Balu wurde im Dezember 2020 geboren und hat in seinem Leben kaum Außenreize kennengelernt, da er vier Jahre lang nicht spazieren geführt wurde. Bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern wiegt er aktuell 48 Kilogramm und sollte noch etwas abspecken, um gesund zu sein, erklärt das Tierheim.

Balu ist ein eher schüchterner und wachsamer Hund. Er sucht ein ruhiges und reizarmes Zuhause ohne Kinder, da er diese nicht mag. Bestenfalls findet er einen Platz in einer ländlichen Gegend, hoffen seine Pfleger.

Künftige Halter müssen ihn konsequent, aber einfühlsam führen können. "Balu zeigt deutlich, wenn er etwas nicht möchte, und kann in solchen Momenten auch mit Abwehrverhalten reagieren", berichten seine Pfleger. Hier ist es wichtig, dass seine Menschen Grenzen setzen können, ohne Druck auszuüben.

Im Tierheim wurde Balu bereits in ein Trainingsprogramm integriert. Mit Artgenossen ist er wohl verträglich, in der Vergangenheit hat er außerdem mit einer Katze zusammengelebt.

Kannst Du Balu ein neues Zuhause schenken? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3.