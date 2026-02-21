Frau entdeckt Hündin am Straßenrand: Als sie genauer hinsieht, fließen Tränen
Irvine (USA) - Suzette Hall rettet nun schon seit etlichen Jahren Hunde in Not. Und trotz ihrer Erfahrung schaffen es einige Fälle immer wieder, ihr das Herz völlig zu zerreißen.
"Oh mein Gott, ich halte Tränen zurück, während ich das schreibe", begann sie kürzlich einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Darin beschrieb sie die Rettung ihres jüngsten Schützlings, die ihr noch immer unendlich nahe geht.
So wurde eine Hündin irgendwo im Nirgendwo entdeckt. "Da war nichts um sie herum, nur eine befahrene Straße und dicke Büsche. Kein Unterschlupf. Keinerlei Sicherheit. Nur Autos, die an ihr vorbei rasten und kalter Regen, der nachts herunterprasselte."
Glücklicherweise wurde eine Freundin von Hall auf die Vierbeinerin aufmerksam und kümmerte sich vor Ort um das Tier, während sich Hall auf den Weg machte. "Unseres Wissens nach, ist sie [die Hündin] bereits seit vorletzter Nacht hier draußen."
Sie konnte kaum laufen, auch das sehen schien ihr schwer zu fallen.
"Als ich vor Ort ankam, war sie wieder in den Büschen, so erschöpft." Gemeinsam mit ihrer Freundin stellte Hall eine kleine Falle auf und lockte die Streunerin mit einigen Leckerlis an. "Sie war so wackelig auf den Beinen, kroch schon fast. Sie schob ihren Kopf nach vorn, um an das Essen zu gelangen."
Auf Instagram berichtete Suzette Hall von der Rettungsaktion
Hündin kriecht mit letzter Kraft in den Käfig
Daraufhin war viel Geduld gefordert. Doch nach einiger Zeit war es dann endlich so weit: Sie fand den Käfig und schleppte sich mit letzter Kraft hinein. Es schien, als würde sie wissen, dass Hall da war, um sie zu retten.
Sofort machte sich die Amerikanerin mit ihrem Schützling auf den Weg zum Tierarzt. Und dort ist die Hündin seither. "Sie hat viele Baustellen, aber ihr kennt mich. Ich werde sie nicht aufgeben."
Nun bittet Hall um finanzielle Unterstützung, um der Fellnase die Hilfe bieten zu können, die sie braucht. "Sie hat so gekämpft, um zu überleben. Jetzt müssen wir für sie kämpfen."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29