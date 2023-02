Dutzende Hunde in brennender Tagesstätte eingesperrt: Nachbarn mit heldenhaftem Einsatz

Seattle (USA) - Das hätte richtig übel ausgehen können! In einer Hunde -Tagesstätte in Seattle brach Anfang des Monats plötzlich ein Feuer aus. 115 Tiere waren in den Flammen eingesperrt, doch alle von ihnen überlebten. Grund dafür war nicht etwa ein Wunder, sondern die Feuerwehr und der heldenhafte Einsatz der Nachbarn.

Bei vier Hunden musste die Feuerwehr lebenserhaltende Maßnahmen einleiten. © Fotomontage: Screenshots/Facebook/Seattle Fire Department

Gegen 11 Uhr war am 1. Februar ein Feuer in der "The Dog Resort"-Hunde-Tagesstätte ausgebrochen. Mehr als 100 Hunde befanden sich zu diesem Zeitpunkt in und neben dem brennenden Gebäude - ihre Leben schwebten in höchster Gefahr.

Wie die Washington Post berichtete, verbreitete sich die Nachricht schnell in der Nachbarschaft. "Ich dachte: 'Ich kann hier sitzen und zusehen, oder ich kann rübergehen und sehen, ob ich helfen kann'", sagte Kenny Robinson (42), der in einem benachbarten Büro arbeitete und mitbekam, dass die Hunde in ihrem Freilaufgehege durchzudrehen schienen.

"Ich wusste, dass es auf der anderen Seite dieser Wand Feuer geben könnte, direkt neben dem Hunde-Freilauf", fügte er hinzu. Er wollte unbedingt helfen, schließlich hatte er seinen eigenen Hund erst im November an den Krebs verloren.

"Vielleicht kann ich diesen Hunden helfen", habe Robinson gedacht. Er erinnerte sich, dass mehr als ein Dutzend Menschen aus anderen Geschäften und Büros ebenfalls zur Hilfe eilten.