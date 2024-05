Leerer Hunde-Zwinger nach Einbruch in Tierheim: Von Iris fehlt jede Spur!

Iris' Zwinger wurde wohl mit einem Bolzenschneider aufgeschnitten. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Pforzheim

Ein Tierheim-Mitarbeiter gab am Dienstagabend bekannt, dass ein Hund aus seinem Zwinger entwendet wurde. Am Abend zuvor sei es zu einem Einbruch gekommen.

Von der creme-farbenen Mischlingshündin Iris fehlt seither jede Spur.

Die etwa sieben Jahre alte Hündin gilt für fremde Menschen als gefährlich. In diesem Zusammenhang warnt das Tierheim auf Instagram: "Iris wurde OHNE Maulkorb entwendet. Also bitte nicht einfach so nähern!"

Die Tierpfleger gehen davon aus, dass die Einbrecher zuerst versucht haben sollen, Iris durch ein Loch im Zwinger herauszuholen, welches jedoch zu klein war. Schließlich brachen sie die Tür zum Hundehaus auf, um an die Vierbeinerin zu kommen.

"Iris kam durch eine Beschlagnahmung zu uns, und wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, damit sie sich bei uns wohlfühlt", heißt es auf Social Media.



Um Iris sicher zurückzubringen, bittet das Tierheim um die Mithilfe jedes Einzelnen. Wer Iris sieht, soll sich demnach dringend bei der Polizei unter der Rufnummer 07231 1863211 melden.