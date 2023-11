Einfach entsorgt: Halter wirft Junghund "Alf" nachts über Zaun von Tierheim!

Lauterbach (Hessen) - Als sie am Morgen des vergangenen Montags zu ihrer Arbeit kamen, erwartete die Tierpflegerinnen und Tierpfleger des Tierheims im mittelhessischen Lauterbach (Vogelsbergkreis) eine leider unschöne Überraschung.

Was es damit auf sich hat, erklären die Mitarbeiter des Tierheims dann ebenfalls auf ihrer Facebook-Seite. Demnach hat der Halter des Hundes das Tier offenbar in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" einfach über den Zaun geworfen und die Sachen des kleinen Kerls mit einem handgeschriebenen Zettel vor dem Gelände abgelegt.

Darauf ist zu sehen, wie ein junger Hund hinter einem Metallzaun auf dem Gelände des Tierheims sitzt und ein bisschen neugierig und ein bisschen ängstlich zugleich in die Kamera schaut. Vor dem Zaun liegt eine große Plastiktüte.

Natürlich ist die Empörung sowohl im Tierheim als auch bei der Community auf Facebook groß. "Ich ertrage die Widerwärtigkeit der Menschen einfach nicht mehr", "Was erst in dem kleinen Kerl vorgegangen sein muss? Einfach entsorgt ...", "Wie krank ist die Menschheit geworden, dass man Tiere einfach so wegwerfen kann wie Abfall", lauten nur ein paar der vielen geschockten Kommentare.

Auch die Mitarbeiter des Tierheims schreiben "Das geht gar nicht". Und sie betonen, dass das Tierheim zwar voll besetzt sei, aber dass man selbstverständlich "niemanden den Kopf" abreiße, wenn er ein Tier abgeben müsse.

Immerhin darf "Alf" jetzt darauf hoffen, ein schönes neues Zuhause zu finden.