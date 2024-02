Eiskalt ausgesetzt und in große Trauer versetzt: Hund Mailo sehnt sich nach Liebe!

Aber Achtung, Mailo ist "kein Kuschelprinz". Den Interessenten muss klar sein, dass der drei Kilogramm schwere Fratz ab und zu seine Zeit alleine braucht und auch einfordert.



"Ein Zuhause bei einem Menschen, der in Ruhe Vertrauen aufbaut und wirklich jeden Tag mit ihm übt, ist genau das, was er braucht", so die Tierheim-Mitarbeiter. Somit solle er lernen, ein gesundes Maß an Nähe zuzulassen.

Aktuell befindet sich das Tier in einer Pflegestelle. Da er sich hier insbesondere mit den anderen Hündinnen versteht, wäre eine Spielkameradin im neuen Heim ein Plus. Als Einzelhund fühlt sich der gesellige Mailo leider nicht wohl.

Wer Interesse hat, sich das Vertrauen von Mailo zu erarbeiten, kann sich beim Tierheim Ludwigsburg melden. Hierfür eine E-Mail an gericke@tierheim-lb.de senden.