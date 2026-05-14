Elmo wartet auf sein Glück: Strubbeliger Terriermix sucht endlich ein Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Elmo verbrachte Jahre im Zwinger – nun wartet er im Tierheim "Hoffnung für Tiere" sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, hat der strubbelige Rüde bereits einiges hinter sich.
Der sechsjährige Terriermischling Elmo verbrachte mehrere Jahre in einem polnischen Tierheim mit kaum Aufmerksamkeit und wenig Auslauf, bevor er ins Tierheim Großröhrsdorf kam, um seine Vermittlungschancen zu verbessern.
Die Mitarbeiter des "Hoffnung für Tiere"-Teams beschreiben ihn als aufgeweckt, munter und agilen Hund voller Lebensfreude, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich anzukommen.
Elmo möchte endlich das Tierheim verlassen
Gesucht werden Menschen, die ihm mit Geduld das Laufen an der Leine beibringen, denn das ist ihm noch etwas unheimlich. Mit etwas Training und Leckereien sei das jedoch gut zu schaffen.
Alle weiteren Informationen zu ihm gibt es auf der Website des Tierheims.
Elmo kann es kaum erwarten, eine aktive Familie zu finden, die Lust hat, gemeinsam mit ihm die Welt zu entdecken und sein kluges Köpfchen zu fördern.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de