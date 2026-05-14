Elmo wartet auf sein Glück: Strubbeliger Terriermix sucht endlich ein Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Elmo verbrachte Jahre im Zwinger – nun wartet er im Tierheim " Hoffnung für Tiere " sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Der strubbelige Rüde Elmo sprüht vor Lebensfreude. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, hat der strubbelige Rüde bereits einiges hinter sich.

Der sechsjährige Terriermischling Elmo verbrachte mehrere Jahre in einem polnischen Tierheim mit kaum Aufmerksamkeit und wenig Auslauf, bevor er ins Tierheim Großröhrsdorf kam, um seine Vermittlungschancen zu verbessern.

Die Mitarbeiter des "Hoffnung für Tiere"-Teams beschreiben ihn als aufgeweckt, munter und agilen Hund voller Lebensfreude, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich anzukommen.