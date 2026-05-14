Tragischer Fund vor Tierheim: Blinde Dackel-Welpen einfach entsorgt

Bergheim - Im Tierheim Bergheim bei Köln kämpfen zwei ausgesetzte Dackel-Welpen ums Überleben und zeigen die traurigen Folgen eines gefährlichen Hunde-Trends.

Die beiden Dackel-Welpen wurden blind und viel zu früh von ihrer Mutter getrennt vor dem Tierheim ausgesetzt. © Instagram/

Via Instagram zeigen die Pfleger ein Bild der beiden nur fünf Wochen alten Welpen. Was zunächst wie ein süßer Schnappschuss wirkt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als trauriges Beispiel für eine gefährliche Qualzucht.

"Vor einigen Tagen wurden zwei dieser Doppel-Merle-Dackel vor unserem Tierheim ausgesetzt. Vermutlich, weil sie missgebildet und damit unverkäuflich sind", schreiben die Mitarbeiter.

Die Hunde-Babys sind blind, wirken orientierungslos und können sich kaum auf den kleinen Pfoten halten. Außerdem wurden sie viel zu früh von ihrer Mutter getrennt.

Bei den Welpen handelt es sich um sogenannte "Doppel-Merle-Dackel". Dafür werden zwei Hunde mit dem Merle-Gen miteinander verpaart, um die auffällige Fellzeichnung zu erzeugen.

Genau das kann jedoch schwere gesundheitliche Folgen für die Tiere haben.