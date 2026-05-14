Ein paar Kilo zu viel, aber bereit fürs große Glück: Mischlingshündin Elli hofft auf liebevolle Menschen

Hamburg - Elli hat schon einiges erlebt und wartet jetzt sehnsüchtig auf Menschen mit Herz, Geduld und einem ruhigen Zuhause.

Die achtjährige Mischlingshündin lebt seit März 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim und sucht nun ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Die achtjährige Mischlingshündin lebt seit März 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim, nachdem sich die persönlichen Umstände in ihrem früheren Zuhause verändert hatten. Für Elli bedeutete das einen kompletten Neustart.

Fremden Menschen begegnet die kastrierte Hündin zunächst vorsichtig und unsicher. Wer ihr zu schnell zu nahe kommt, riskiert, dass Elli aus Angst auch mal schnappt.

Deshalb suchen die Tierpfleger bewusst ein Zuhause ohne Kinder.

Doch wer ihr die Zeit gibt, Vertrauen aufzubauen, erlebt eine ganz andere Seite der sensiblen Fellnase: Hat Elli erst einmal "angedockt", genießt sie die Nähe zu ihren Menschen sichtbar und zeigt sich anhänglich und verschmust.