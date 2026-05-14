Ein paar Kilo zu viel, aber bereit fürs große Glück: Mischlingshündin Elli hofft auf liebevolle Menschen
Hamburg - Elli hat schon einiges erlebt und wartet jetzt sehnsüchtig auf Menschen mit Herz, Geduld und einem ruhigen Zuhause.
Die achtjährige Mischlingshündin lebt seit März 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim, nachdem sich die persönlichen Umstände in ihrem früheren Zuhause verändert hatten. Für Elli bedeutete das einen kompletten Neustart.
Fremden Menschen begegnet die kastrierte Hündin zunächst vorsichtig und unsicher. Wer ihr zu schnell zu nahe kommt, riskiert, dass Elli aus Angst auch mal schnappt.
Deshalb suchen die Tierpfleger bewusst ein Zuhause ohne Kinder.
Doch wer ihr die Zeit gibt, Vertrauen aufzubauen, erlebt eine ganz andere Seite der sensiblen Fellnase: Hat Elli erst einmal "angedockt", genießt sie die Nähe zu ihren Menschen sichtbar und zeigt sich anhänglich und verschmust.
Mischlingshündin Elli wartet im Hamburger Tierheim auf ein neues Zuhause
Ein kleines Thema bringt Elli außerdem noch mit: ein paar Pfunde zu viel auf den Hüften. Mit leichter Kost und ausreichend Bewegung soll nun Schritt für Schritt an der Sommerfigur gearbeitet werden. Die gute Nachricht: Elli bewegt sich gern, heißt es auf der Website des Tierheims. Beste Voraussetzungen also, damit die Pfunde bald purzeln.
Im Alltag reagiert die Hündin allerdings recht stark auf Bewegungsreize. Ein ruhigeres Zuhause in einem weniger hektischen Stadtteil wäre deshalb ideal für sie. Mit anderen Hunden versteht sich Elli dagegen gut.
Wer die Fellnase kennenlernen möchte, kann sie während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim besuchen oder sich mit einer aussagekräftigen E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg