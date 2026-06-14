Emmy hofft auf eine zweite Chance: Wer schenkt der Hündin ein Zuhause?
Hamburg - Emmy ist ein Old English Bulldog und seit rund drei Monaten im Hamburger Tierheim. Die Hündin sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause.
Mitte März wurde das Leben der jungen Hundedame gehörig auf den Kopf gestellt. Mehrere Beißvorfälle sorgten dafür, dass Emmy ihr Zuhause verlor.
Die Fellnase wurde von der Behörde sichergestellt und den Tierschützern in der Süderstraße übergeben, die jetzt ein neues Zuhause für sie suchen.
Der Vierbeiner wurde am 13. Juli 2024 geboren und bringt bei einer Schulterhöhe von knapp 40 Zentimetern rund 27 Kilogramm auf die Waage.
Ihre Pfleger bezeichnen sie als sehr wandelbar und einen echten Charakterkopf. Emmy kann sich von ihrer tollen Seite zeigen und ist dann eine freundliche, kuschelige Begleiterin.
Ihre andere Seite ist allerdings konfliktfreudig. Und wenn sie erstmal diese Seite von sich zeigt, lässt sie sich von nichts einschüchtern und steigert sich in diese Dynamik rein.
Emmy braucht einen souveränen Halter
Das Motto des Tiers lautet: ganz oder gar nicht. So verwundert es nicht, dass die Tierschützer einen neuen Besitzer suchen, der souverän mit Hunden umgehen kann und Situationen erkennt, bevor sie entstehen.
Emmy muss das Gefühl bekommen, dass sie nicht jede Situation alleine meistern muss.
Artgenossen werden je nach Sympathie akzeptiert. Wenn sie einen anderen Hund mag, spielt sie auch gerne.
Das Futter sollte im neuen Zuhause gut gesichert werden, da die Bulldogge für ihr Leben gerne frisst.
Auch wenn die Fellnase freundlich zu Bezugspersonen ist, steht die neue Familie vor einer ordentlichen Aufgabe. Die Hündin hat noch einiges zu lernen.
In der Hansestadt muss die Old English Bulldog an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen.
Wer Emmy eine Chance geben möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.