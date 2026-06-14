Emmy hofft auf eine zweite Chance: Wer schenkt der Hündin ein Zuhause?

Hamburg - Emmy ist ein Old English Bulldog und seit rund drei Monaten im Hamburger Tierheim. Die Hündin sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause.

Emmy wird im Juli zwei Jahre alt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mitte März wurde das Leben der jungen Hundedame gehörig auf den Kopf gestellt. Mehrere Beißvorfälle sorgten dafür, dass Emmy ihr Zuhause verlor.

Die Fellnase wurde von der Behörde sichergestellt und den Tierschützern in der Süderstraße übergeben, die jetzt ein neues Zuhause für sie suchen.

Der Vierbeiner wurde am 13. Juli 2024 geboren und bringt bei einer Schulterhöhe von knapp 40 Zentimetern rund 27 Kilogramm auf die Waage.

Ihre Pfleger bezeichnen sie als sehr wandelbar und einen echten Charakterkopf. Emmy kann sich von ihrer tollen Seite zeigen und ist dann eine freundliche, kuschelige Begleiterin.

Ihre andere Seite ist allerdings konfliktfreudig. Und wenn sie erstmal diese Seite von sich zeigt, lässt sie sich von nichts einschüchtern und steigert sich in diese Dynamik rein.