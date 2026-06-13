Hund verhält sich seltsam am Pool: Als Frau genauer hinsieht, traut sie ihren Augen nicht

Kansas (USA) - Was macht sie denn da nur? Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Kansas war kürzlich zum Hundesitting im Haus ihrer Freundin Michelle Owens. Doch plötzlich verhielt sich deren Hündin Carley Mae seltsam am Pool. Als Owens' Freundin genauer hinschaute, traute sie ihren Augen nicht.

Was macht denn Hündin Carley Mae hier? © Facebook/Screenshot/Michelle Owens

Dank einer direkt auf den Pool gerichteten Kamera konnte das Frauchen im Nachhinein sogar selbst sehen, was genau seine Fellnase getan hatte. In dem seit Donnerstag auf Facebook abrufbaren Video verfolgt Carley Mae ein Kaninchen, das im Pool schwimmt.

In dem kuriosen Clip wird schnell ersichtlich, dass die Fellnase spürt, dass das Kaninchen keine Freude an dem kühlen Nass hat. Zwar können die Nagetiere schwimmen – es ist aber purer Stress für sie.

Entsprechend aufgeregt zappelt das Kaninchen in dem Video durch das Wasser, während es von dem Vierbeiner beobachtet wird. Schließlich nutzt Carley Mae den passenden Moment – und schnappt zu.

Blitzschnell zieht sie den Nager aus dem Wasser, setzt ihn neben dem Pool ab. Das Kaninchen steht danach kurzzeitig unter Schock, scheint gedacht zu haben, als Hundefutter zu enden.