Kleine Hündin muss ihr Bündel packen: Findet Lillie ihr Happy End?

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für die kleine Hündin Lillie bei einfühlsamen Menschen. Wird ihr Wunsch erfüllt?

Hündin Lillie ist anfangs etwas schüchtern und hat noch Angst davor, zurückgelassen zu werden. © Tierhilfe Franken e.V.

Die Mischlingshündin ist drei Jahre alt und wiegt handliche fünf Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 26 Zentimetern.

Sie wartet derzeit auf einer Pflegestelle in der fränkischen Region auf ihr Glück. "Lillie Lou ist anfangs ein etwas schüchternes Mädchen, das ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen", berichtet ihre Ersatzfamilie.

Die kleine Hündin ist sehr anhänglich und möchte am liebsten immer bei ihren Menschen sein. Gerade mit dem Alleinbleiben tut sie sich deshalb aktuell noch schwer. Mit etwas Zeit und Geduld kann man der Vierbeinerin aber sicher vermitteln, dass sie keine Angst vor dem Alleinbleiben haben muss.

Dafür läuft sie draußen schon gut an der Leine und orientiert sich an ihrer Bezugsperson.

Ihr Motto lautet "Hauptsache dabei": So fährt sie auch klaglos im Auto mit. Allerdings kann es noch vorkommen, dass ihr das eine oder andere Mal schlecht wird, berichtet die Tierhilfe.