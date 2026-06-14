Kleine Hündin muss ihr Bündel packen: Findet Lillie ihr Happy End?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für die kleine Hündin Lillie bei einfühlsamen Menschen. Wird ihr Wunsch erfüllt?
Die Mischlingshündin ist drei Jahre alt und wiegt handliche fünf Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 26 Zentimetern.
Sie wartet derzeit auf einer Pflegestelle in der fränkischen Region auf ihr Glück. "Lillie Lou ist anfangs ein etwas schüchternes Mädchen, das ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen", berichtet ihre Ersatzfamilie.
Die kleine Hündin ist sehr anhänglich und möchte am liebsten immer bei ihren Menschen sein. Gerade mit dem Alleinbleiben tut sie sich deshalb aktuell noch schwer. Mit etwas Zeit und Geduld kann man der Vierbeinerin aber sicher vermitteln, dass sie keine Angst vor dem Alleinbleiben haben muss.
Dafür läuft sie draußen schon gut an der Leine und orientiert sich an ihrer Bezugsperson.
Ihr Motto lautet "Hauptsache dabei": So fährt sie auch klaglos im Auto mit. Allerdings kann es noch vorkommen, dass ihr das eine oder andere Mal schlecht wird, berichtet die Tierhilfe.
Tierhilfe Franken: Kleine Hündin sehnt sich verzweifelt nach Anschluss
Gegen andere Hunde hat Lillie nichts einzuwenden. Sie versteht sich auf gemeinsamen Gassirunden gut mit Artgenossen, beobachten ihre Pflegeeltern. Damit Lillies Leben perfekt wird, wünscht sie sich nun Halter, die mit ihr gemeinsam die große Welt entdecken.
Um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen, müssen die Menschen in der Lage sein, Lillie souverän zu führen und ihr Sicherheit im Alltag vermitteln können.
Möchtest Du die Hundedame kennenlernen? Dann melde Dich gerne direkt im Büro Betzenstein immer montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags zwischen 10.30 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 09244/9823166.
Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)