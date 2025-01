Emotionaler Dank ans Leipziger Tierheim: "Ohne Euch wäre ich nicht hier"

Ernie fühlt sich in seiner neuen Familie sichtlich wohl. © Instagram/Tierheim Leipzig

Auf seiner Instagram-Seite teilte das Tierheim den ausführlichen und emotionalen Bericht von Ernies neuer Familie.

Zum Zeitpunkt der Adoption sei der Rüde noch ziemlich unsicher und schüchtern gewesen - davon sei nun aber nichts mehr zu sehen. "Ich kann jetzt schwimmen und war sogar schon am Meer im Urlaub!", schreiben die Besitzer aus Ernies Perspektive. "Dort habe ich den Sand unter meinen Pfoten gespürt und die Wellen bestaunt."

Inzwischen habe Ernie auch keine Angst mehr vor fremden Hunden. Im Gegenteil: Er habe sogar schon die ein oder andere Freundschaft mit Artgenossen schließen können, sodass jetzt gemeinsam die Wälder und Wiesen unsicher gemacht werden können.

"Zu Hause gibt es so viele schöne Momente", erzählt "Ernie" weiter. "Heute bin ich ein richtig glücklicher Hund. Ich habe so viele Abenteuer erlebt, so viele Streicheleinheiten bekommen und so viel Liebe erfahren, dass ich mir kein besseres Leben vorstellen könnte."