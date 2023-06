Bulldogge zu moppelig? Zoey hofft auf ein Happy End

München - Die Old English Bulldogge Zoey landete im Münchner Tierheim , weil ihr Besitzer mit ihr überfordert war. Nun hofft die Hündin auf ein neues, liebevolles Zuhause.

Wer an Zoey Interesse hat, sollte sich auf der gesundheitlichen Risiken bewusst sein, die kurzköpfige Hunderassen mit sich bringen. Bulldoggen sind anfällig für Atemnot, Augen- und Ohrenprobleme sowie Hautinfektionen.

Laut Vorbesitzer reagiert Zoey auch nicht gut auf kleine Kinder. Die Hundedame wird daher nur in eine Familie mit verantwortungsbewussten Kindern ab 14 Jahren vermittelt.

Da sie mit Artgenossen nur bedingt verträglich ist und diese teilweise an der Leine anpöbelt, möchte sie in ihrem neuen Zuhause lieber eine Einzelprinzessin bleiben.

Jojo (l.) und Ferdinand sind mit am längsten im Münchner Tierheim. © Tierheim München

Die beiden Großsittiche Jojo und Ferdinand gehören zu den Tieren, die am längsten im Münchner Tierheim sitzen.

Seit 2018 wartet Jojo auf ein neues Zuhause. Sie wurde abgegeben, weil ihr ehemaliger Besitzer umzog. Immerhin hat sie 2019 Partner Ferdinand zur Gesellschaft aus einem anderen Tierschutzverein dazubekommen.

Die beiden Vögel sind inzwischen ein Herz und eine Seele und möchten unbedingt zusammenbleiben.

In ihrem neuen Zuhause können sie bestenfalls den ganzen Tag frei fliegen oder haben eine große Voliere von mindestens 2,50 Metern Länge zur Verfügung.

Kannst Du dem bunten Paar ein Happy End bieten? Dann melde Dich per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de oder per Telefon unter 089/92100052 und vereinbare einen Besuchstermin im Kleintierhaus.