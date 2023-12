Er hat ein Problem mit Männern: Mischling Carlo wartet auf zweite Chance

Delitzsch - Im Delitzscher Tierheim ( Nordsachsen ) hofft der fünfjährige Schäferhund -Mix Carlo auf den baldigen Start in ein neues Leben.

Carlo sehnt sich nach einer eigenen Familie. © Facebook/Tierheim Delitzsch

"Er zählt zu den Hunden, die einfach immer wieder übersehen werden, dabei zaubert sein verschmitzter Blick einem das Lächeln ins Gesicht", schwärmt das Tierheim auf Facebook.

Doch nicht alles in seinem Leben ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nachdem er ins Tierheim gesteckt worden war, durfte er über einen längeren Zeitraum Teil einer Familie in "Freiheit" werden - bis es aufgrund "veränderter Lebensumstände" wieder zurück in die Obhut der Tierschützer ging.

Das war nicht leicht für den Mischling zu verkraften, da er sich sehr schnell an seine Menschen bindet und sich für sie verantwortlich fühlt. "Wir erleben Carlo als einen freundlichen Kerl, der unbedingt gefallen möchte", so seine Pfleger.

Wer an Carlo Interesse hat, sollte bereits Hundeerfahrung besitzen, um ihm Entscheidungen abzunehmen und ihn richtig leiten zu können. Zudem will der Rüde gerne ausgelastet werden - sowohl psychisch als auch mental, denn bei ihm handelt es sich um einen "Hochintelligenten"!