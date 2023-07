"Er hat meine Tochter gefressen!" Mutter lässt eigenen Hund nach Attacke einschläfern

Drouin (Australien) - Sie wollte ihm zu Hause nur ein Küsschen geben, da drehte er komplett durch. American Pit Bull Terrier Ollie stürzte sich am Donnerstagnachmittag im australischen Drouin auf die zwölfjährige Niki Chrysanthopoulo. Aggressiv riss der Hund dem Mädchen ein Stück aus der Lippe , berichtet aktuell Yahoo News .

Ollie war ein American Pit Bull Terrier wie der hier abgebildete. Er wurde inzwischen eingeschläfert. (Symbolfoto) © 123RF/sunyawitphoto

Das arme Kind blutete stark, telefonierte parallel gerade mit seiner Mutter Tanya Chrysanthopoulos. Die Australierin erkannte ihren Hund nicht wieder, als sie sein böses Knurren durchs Telefon hörte. "Ich rief meinen Mann an und er sagte: 'Oh mein Gott'". Kurz darauf kam er seiner Tochter zu Hilfe.

"Ich sagte, ich würde einen Krankenwagen rufen, aber er sagte: 'Es ist zu viel Blut'", schilderte Chrysanthopoulo die Horrorszene gegenüber NCA NewsWire.

Schließlich habe ihr Mann Niki ein Handtuch gegen die Lippe gedrückt. Dann seien sie so schnell wie möglich in ein Krankenhaus in Melbourne gefahren.

Noch am Telefon habe ihr Mann ihr dann mitgeteilt, dass Ollie "weg sein müsse", sobald er mit ihrer gemeinsamen Tochter nach Hause komme.