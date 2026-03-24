Er hatte leider ziemliches Pech: Kleiner Hund kommt aus Vermittlung zurück

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein Zuhause für Hündchen Cookie. Der kleine Malteser-Rüde kam leider aus der Vermittlung zurück und sucht nun erneut nach den richtigen Menschen.

Der kleine Hund kam aus der Vermittlung zurück, weil sein Frauchen sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Vierbeiner Cookie hatte in der jüngsten Vergangenheit leider ziemliches Pech. Der niedliche Hund hatte sein großes Glück bereits 2024 gefunden, als er bei einer Dame eine neue Bleibe fand, die ihm wohl gerne ein Für-Immer-Zuhause geschenkt hätte.

Doch bedauerlicherweise erkrankte Cookies neues Frauchen, sodass sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnte und der zehn Jahre alte Rüde kürzlich erneut bei den Kölner Tierrettern landete. Nun muss der kleine Pechvogel abermals darauf hoffen, der Einrichtung wieder den Rücken kehren zu dürfen.

Nach Angaben seiner Pfleger ist Cookie optisch zwar ein Kandidat zum "Schockverlieben", leider aber nicht ganz gesund. Interessenten sollten es sich daher sehr gut überlegen, ob sie dem flauschigen Vierbeiner ein neues Zuhause schenken wollen.

"Er ist ein starker Allergiker und darf nur hypoallergenes Futter fressen. Dies ist teurer als normales Futter, was Sie auf jeden Fall bedenken sollten", erklärten die Tierretter. Denn sobald er anderes Futter fresse, kratzt er sich und seine Haut entzündet sich, wie es hieß.