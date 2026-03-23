Mann hält sich neun Rottweiler: Wer noch bei ihnen wohnt, sorgt für offene Münder

Texas (USA) - Als wäre es nicht schon kurios, dass in diesem Haushalt ganze neun Rottweiler wohnen, lebt zwischen den bulligen Tieren ein weiterer Verbeiner, dessen Präsenz die User im Netz mehr als begeistert.

Bei Ruben Gonzales wohnen neun Rottweiler unter einem Dach - und ein winziger Chihuahua. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/h2baby711

Wenn Ruben Gonzales früh wach wird, warten zehn hungrige Mäuler darauf, gefüttert zu werden: Der Mann aus Texas besitzt mittlerweile neun Rottweiler. Darunter die Eltern "Legend-Dior" und "Gretel", eine Tante namens "Luna" sowie Junior, Tank, Gordo King Buford, Hansa und Gordo.

Sein zehnter Hund passt größentechnisch überhaupt nicht in das Rudel, denn Rüde Benji ist ein kleiner Chihuahua.

Während seine Kumpels zwischen 44 und 78 Kilo wiegen, bringt Benji gerade einmal zwei Kilogramm auf die Waage.

Dem Winzling scheint dies aber nur wenig auszumachen. Er fügt sich in die Gruppe ein, als würde jener heftige Gewichts- und Größenunterschied nicht existieren.

Ruben, der ganz offensichtlich stolz auf sein kurioses Rudel ist, dokumentiert den Alltag mit den vielen Rottweilern und dem winzig erscheinenden Chihuahua auf TikTok.

In seinen Videos sieht man, wie sich Klein-Benji ganz selbstverständlich inmitten der bulligen Rottweiler aufhält und auch gern mal selbstbewusst auf einem seiner schlafenden Rudelmitglieder Platz nimmt.