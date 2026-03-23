Mann hält sich neun Rottweiler: Wer noch bei ihnen wohnt, sorgt für offene Münder
Texas (USA) - Als wäre es nicht schon kurios, dass in diesem Haushalt ganze neun Rottweiler wohnen, lebt zwischen den bulligen Tieren ein weiterer Verbeiner, dessen Präsenz die User im Netz mehr als begeistert.
Wenn Ruben Gonzales früh wach wird, warten zehn hungrige Mäuler darauf, gefüttert zu werden: Der Mann aus Texas besitzt mittlerweile neun Rottweiler. Darunter die Eltern "Legend-Dior" und "Gretel", eine Tante namens "Luna" sowie Junior, Tank, Gordo King Buford, Hansa und Gordo.
Sein zehnter Hund passt größentechnisch überhaupt nicht in das Rudel, denn Rüde Benji ist ein kleiner Chihuahua.
Während seine Kumpels zwischen 44 und 78 Kilo wiegen, bringt Benji gerade einmal zwei Kilogramm auf die Waage.
Dem Winzling scheint dies aber nur wenig auszumachen. Er fügt sich in die Gruppe ein, als würde jener heftige Gewichts- und Größenunterschied nicht existieren.
Ruben, der ganz offensichtlich stolz auf sein kurioses Rudel ist, dokumentiert den Alltag mit den vielen Rottweilern und dem winzig erscheinenden Chihuahua auf TikTok.
In seinen Videos sieht man, wie sich Klein-Benji ganz selbstverständlich inmitten der bulligen Rottweiler aufhält und auch gern mal selbstbewusst auf einem seiner schlafenden Rudelmitglieder Platz nimmt.
Chihuahua lebt in Rottweiler-Rudel
Seine Clips wurden mittlerweile schon millionenfach geklickt und gaben den Zuschauern den Anlass darüber zu spekulieren, wie die Dynamik innerhalb des Rudels aussieht.
Da selbst Menschen ohne Hund wissen, dass Chihuahuas oft versuchen mit giftigem Verhalten ihre Größe zu kompensieren, vermuten die meisten, dass Benji ganz sicher den Ton in der Gruppe angeben wird und als sogenannter Alpha-Hund fungiert.
Dies ist überraschenderweise nicht der Fall. In unterschiedlichen Kommentaren von Ruben, unterhalb seiner Videos, liest man, dass tatsächlich Luna das Alpha-Tier des Rudels ist. Sie ist es zum Beispiel, die immer als letzte das Haus verlässt, wenn die Hunde nach draußen gelassen werden.
Benji ist allerdings der Älteste der Vierbeiner. Ruben erklärte, dass der Chihuahua "alle großgezogen" hätte. Er selbst sieht sich dank seiner vielen Haustiere als "gesegnet" an.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/h2baby711