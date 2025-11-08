Er ist der "Stimmungs-Aufheller" im Tierheim! Doch Yacko hat ein Problem

Leipzig - Der hübsche Schäferhund Yacko wartet im Leipziger Tierheim auf eine zweite Chance im Leben.

Yacko hofft auf eine baldige Adoption. © Montage Instagram/tierheimleipzig

"Wo Yacko ist, da scheint die Sonne, denn wenn man ihn fragt, dann ist jeder Tag ein guter Tag, und nichts könnte ihm so schnell die positive Laune verderben", schreibt das Tierheim auf Instagram.

So ist der vierjährige Rüde vor allem aufgrund seiner freundlichen und überschwänglichen Art beliebt bei den Pflegern und Besuchern. Der "Stimmungsaufheller" liebt es, Zeit mit Menschen zu verbringen.

Allerdings bringt Yacko auf einige Wehwehchen mit, unter anderem wiegt er ein paar Kilo mehr als gewünscht - was seinem Hüftleiden nicht gerade zugutekommt. Seine Gesundheit sollte für seine zukünftigen Besitzer also an erster Stelle stehen.

Der Schäferhund genießt zwar entspannte Spaziergänge und läuft dabei auch sicher an der Leine, sportliche Aktivitäten sind mit ihm aufgrund seiner Hüft-Problematik aber nicht möglich.