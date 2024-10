Er ist schon zum vierten Mal im Tierheim: Findet Hund Max noch ein Zuhause?

Hamburg - Gibt es ein Happy End für ihn? Schäferhund-Mischling Max ist 13 Jahre alt und bereits zum vierten Mal im Tierheim in Hamburg untergebracht. Der Vierbeiner sucht nun nach einem neuen Zuhause.

Aufgrund mehrerer Beißvorfälle muss der Hunde-Senior im öffentlichen Raum einen Maulkorb tragen und an kurzer Leine geführt werden. Einen Wesenstest hat er erfolgreich bestanden.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die Fellnase am 4. September 2011 geboren. Seit Juni 2021 lebt er mittlerweile im Tierheim an der Süderstraße. Der Rüde hat eine Schulterhöhe von 60 Zentimetern und ein Gewicht von 35,5 Kilo.

Der 13-jährige Rüde sucht nach einem neuen Zuhause, in dem er seinen Lebensabend verbringen kann. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Vierbeiner kann Menschen und Hunde sehr schnell und gut einschätzen und weiß, mit wem er was anstellen kann. Mit einigen Artgenossen ist Max gut verträglich, so lebt er im Tierheim zeitweise in einer Hundegruppe.

Da der Mischlingsrüde bereits seit fast dreieinhalb Jahren im Hamburger Tierheim lebt, würden sich die Pfleger auch über eine Patenschaft freuen, bevor Max das Zuhause findet, in dem er seinen Lebensabend verbringen kann.

Der komplette Steckbrief der Fellnase und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme sind auf hamburger-tierschutzverein.de zu finden.