Er sitzt am längsten von allen Hunden im Tierheim: Warum findet Turco kein Zuhause?

Turco sitzt nun schon seit acht Jahren im Tierheim. Findet er endlich sein Happy End? © Tierheim München

Turcos Leben begann 2012 in der Türkei. Er wurde dort auf einer Müllhalde entdeckt - was er in seinen ersten Jahren mitmachen musste, weiß wohl nur er allein. Sicher ist, dass es Spuren hinterlassen hat: Turco ist ein sensibler und unsicherer Hundemann.

2015 landet er dann über Umwege im Münchner Tierheim. Seitdem wartet er auf ein "richtiges" Zuhause und ist über die Jahre schon etwas grau um die Schnauze geworden. Er wiegt 15 Kilogramm und ist kastriert.

"Für ihn hoffen wir auf ein Weihnachtswunder: Wir wünschen uns nichts mehr als dass er auf seine alten Tage noch ein liebevolles, geeignetes Plätzchen findet", erklärt das Münchner Tierheim.

Von seinen Pflegern wurde er in ein Trainingsprogramm integriert, um an seiner Unsicherheit und der Verteidigung von Ressourcen zu arbeiten. Turco hat inzwischen viel dazugelernt und ist viel stabiler geworden. Bei seiner Hundetrainerin und seinen Pflegern zeigt er sich als zutraulicher und freundlicher Kamerad.

Trotzdem hat eine dauerhafte Vermittlung bisher noch immer nicht geklappt.