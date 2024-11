Er sitzt schon seit sechs Jahren im Tierheim: Achim hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Achim sitzt bereits seit sechs Jahren im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der neun Jahre alte Rüde am 8. November 2018 ins Tierheim an der Süderstraße. Achim gehört zu den sogenannten Listenhunden, darf in Hamburg also nicht gehalten werden.

Laut den Tierpflegern hat der Vierbeiner eine eigenwillige Persönlichkeit, die durch anfängliche Vorsicht und Skepsis gegenüber Menschen deutlich wird. Manchmal zeigt Achim aber auch zurückhaltend nettes Verhalten.

Durch viel Kontakt und Zeit konnte der Mischling mittlerweile eine Bindung zu seinen Pflegern und anderen Bezugspersonen aufbauen. Interessenten sollten daher mehrere Besuche einplanen und viel Geduld mitbringen.

Leider gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, bei denen Achim Menschen und andere Hunde gebissen hat. Die Umgebung spielt grundsätzlich eine entscheidende Rolle für sein Verhalten.