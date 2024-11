Er sitzt schon seit zwei Jahren im Tierheim: Gibt es für Maddox noch ein Happy End?

Hamburg - Gibt es für ihn noch ein Happy End? Boxer-Doggen-Mischling Maddox ist bereits seit mehr als zwei Jahren im Tierheim in Hamburg untergebracht. Seitdem ist er auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Boxer-Doggen-Mischling Maddox sitzt bereits seit mehr als zwei Jahren im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der 52 Kilo schwere Vierbeiner am 6. November 2022 ins Tierheim an der Süderstraße. Dort hat sich der elfjährige Rüde zwar gut eingelebt, seinen Lebensabend will er aber eigentlich woanders verbringen.

Maddox ist ein ziemlicher Faulenzer - außer, die Gassirunde steht an, oder es gibt Futter, dann steht die Fellnase sofort freudig bereit. An der Leine hat er manchmal noch Flausen im Kopf, bei konsequenten Menschen funktioniert die Leinenführung aber sehr gut.

Generell wird der sanfte Rüde gerne von seinen Bezugsmenschen gestreichelt. Am liebsten wäre er wahrscheinlich ein Schoßhund geworden, denn genau auf diesen setzt er sich trotz seines Gewichts liebend gerne, um sich den Pelz kraulen zu lassen.

Freunde Menschen sind Maddox nicht immer geheuer, weshalb in solchen Fällen immer ein wachsames Auge auf ihn gerichtet werden sollte.

Mit anderen Hunden ist er prinzipiell gut verträglich, so läuft er im Tierheim in einer gemischten Hundegruppe mit. Letztendlich entscheidet bei dem Vierbeiner aber die Sympathie, weshalb er nur als Einzelhund vermittelt wird.