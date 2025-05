Er testet gerne Grenzen aus: Wer schenkt Fundhund Tucker ein Zuhause?

Hamburg - Wer gibt Tucker eine Chance? Der Cocker Spaniel sitzt seit wenigen Tagen in Hamburg im Tierheim. Alt werden will der vier Jahre alte Rüde dort aber verständlicherweise nicht.

Cocker Spaniel Tucker (4) aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 2. Mai dieses Jahres als Fundhund ins Tierheim an der Süderstraße - vermisst wird er anscheinend nicht, weshalb er nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist.

Seine Pfleger beschreiben ihn als Artgenossen, der entsprechend seines Alters gerne Grenzen austestet. Sind diese klar abgesteckt, kann Tucker demnach aber zu einem tollen Begleiter werden.

Was Tricks angeht, scheint die Fellnase einiges gelernt zu haben. Auch für Streicheleinheiten ist der Cocker Spaniel zu haben. Leinenführigkeit ist ebenfalls gegeben, allerdings klebt Tuckers Nase fest am Boden, und der Mensch am anderen Ende wird schnell vergessen.

Was der Rüde gar nicht gerne mag, ist bedrängt zu werden. In solchen Situationen zeigt er im Zweifel auch mal Zähne. Deshalb raten seine Pfleger dringend dazu, mit einem Maulkorb zu arbeiten.