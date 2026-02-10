Er wartet schon viel zu lange: Wer schenkt Asko endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hund Asko im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - das sollte sich aber schleunigst ändern, denn er wartet schon viel zu lange.

Asko musste bereits zwei Mal ins Tierheim zurückkehren. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sehnt sich der neunjährige Rüde Asko nach einem neuen Zuhause, um endlich ankommen zu können.

Denn Asko hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. 2021 kam er zum ersten Mal als Vierjähriger ins Tierheim, weil sein Besitzer keine Zeit mehr für den aufgeweckten Vierbeiner hatte.

Nach nur drei Monaten fand er ein neues Zuhause, in dem er dreieinhalb Jahre lang verwöhnt wurde.

Er genoss das Leben in vollen Zügen, futterte sich einen Wohlstandsbauch an und bewachte das Grundstück voller Tatendrang. Doch das Glück währte nicht ewig.