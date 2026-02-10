Er wartet schon viel zu lange: Wer schenkt Asko endlich ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hund Asko im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - das sollte sich aber schleunigst ändern, denn er wartet schon viel zu lange.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sehnt sich der neunjährige Rüde Asko nach einem neuen Zuhause, um endlich ankommen zu können.
Denn Asko hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. 2021 kam er zum ersten Mal als Vierjähriger ins Tierheim, weil sein Besitzer keine Zeit mehr für den aufgeweckten Vierbeiner hatte.
Nach nur drei Monaten fand er ein neues Zuhause, in dem er dreieinhalb Jahre lang verwöhnt wurde.
Er genoss das Leben in vollen Zügen, futterte sich einen Wohlstandsbauch an und bewachte das Grundstück voller Tatendrang. Doch das Glück währte nicht ewig.
Askos Besitzerin erlitt einen Schlaganfall
Im August 2025 musste der Rüde erneut ins Tierheim, nachdem seine Besitzerin einen schweren Schlaganfall erlitten hatte.
Für Asko war das ein großer Schock. Er trauerte sichtbar, jammerte und verweigerte lange Zeit das Futter. Erst als er in eine Hundegruppe integriert wurde und Ablenkung durch seine Hundekumpels bekam, begann er langsam wieder nach vorne zu blicken.
Das Tierheim beschreibt Asko als wachsamen Hund, der mit tiefer Stimme meldet, wenn jemand das Grundstück betritt. Hat er jedoch Vertrauen gefasst, zeigt er seine freundliche Seite mit wedelndem Schwanz.
Der Rüde ist eine treue und loyale Seele, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein liebevolles Zuhause.
Weitere Informationen über Asko gibt es auf der Website des Tierheims. Er kann es kaum erwarten, endlich das Tierheim verlassen zu dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de