Golden Retriever klopft nachts an die Tür: Frauchen kann nicht glauben, was er im Maul hat

San Diego (USA) - Gus ist ein felliger Wirbelwind mit überbordender Spielfreude. Neulich hielt er seine Familie die ganze Nacht lang auf Trab.

Hündchen Gus weckte seine Besitzer mitten in der Nacht auf - die waren davon wenig begeistert. © TikTok/goldengusgus

In einem viralen Video auf dem TikTok-Kanal "goldengusgus" ist zu sehen, wie der Golden Retriever seinen völlig übermüdeten Besitzer aus dem Bett scheucht.

Der Grund fürs nächtliche Erwachen: Durchfall. Doch Gus scheint es wenig zu kümmern, stattdessen will er lieber eine Runde spielen. Bewaffnet mit einem Baseballschläger kommt er an die Haustür und macht damit Lärm.

Der Text im Video bringt die Situation auf den Punkt: "POV: Dein Hund hat mitten in der Nacht Durchfall und denkt, es ist der perfekte Zeitpunkt, dich noch mehr zu nerven."

Hundekenner sind wenig überrascht. Golden Retriever sind oft bis ins hohe Alter verspielt wie Welpen - mit einem ausgeprägten Talent dafür, in den unpassendsten Momenten maximale Energie freizusetzen. Schlaf scheint da eher optional zu sein.

In den Kommentaren fühlten Tausende User mit der ulkigen Situation mit. "Ich liebe es, wie Golden Retriever in Krisen grundsätzlich noch einen draufsetzen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte trocken: "Du bist doch eh wach - also spiel ruhig etwas Baseball mit ihm."