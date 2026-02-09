Sehr lieb, aber unglaublich schüchtern: Was hat Hund Luca bloß erlebt?

Bergheim - Vor einer Weile zog mit Hund Luca ein ganz besonders schüchterner Neuzugang ins Tierheim Bergheim bei Köln , der gerade Schritt für Schritt das Leben kennenlernt. Die Tierretter suchen nach geduldigen Menschen, die dem Vierbeiner ein Zuhause auf Lebenszeit schenken wollen.

Hund Luca lernt gerade Schritt für Schritt das Leben kennen. © Instagram/tierheim_bergheim

Während die Bergheimer Tierretter zahlreiche Tierheim-Bewohner entweder auf ihrer Website oder auch auf dem Instagram-Kanal der Einrichtung vorstellen, blieb Luca im Hintergrund - bis jetzt.

Denn am vergangenen Wochenende stellten die Mitarbeiter ihren mitunter wohl schüchternsten Bewohner vor, der schon länger in der Obhut der Tierretter lebt und seit seiner Ankunft bereits einige Fortschritte gemacht hat.

"Er ist ein toller Hund, der leider unglaublich wenig Selbstbewusstsein hat. Schritt für Schritt lernt er gerade das Leben kennen", beschrieben die Mitarbeiter ihren Schützling, ließen dabei aber unbeantwortet, warum Luca derart schüchtern ist. Anfangs wollte er sich von den Mitarbeitern gar nicht anfassen lassen, das hat sich jedoch schon deutlich gebessert.

Seit seinem Einzug hat der schöne Mischling insbesondere zu einer Gassigängerin ein gutes Verhältnis aufgebaut, lässt sich inzwischen auch gerne von ihr streicheln und genießt die Zuwendung sehr. Der Vierbeiner braucht allerdings Zeit, bis er Vertrauen zu Menschen fasst.