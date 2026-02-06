Erst Tötungsstation, dann Tierheim: Wer schenkt Mischlingsrüde Sternchen endlich ein erfülltes Leben?

Hamburg - Was Sternchen erleben musste, geht unter die Haut: Der junge Mischlingsrüde wurde in Rumänien schwer verletzt aufgegriffen.

Mischlingsrüde Sternchen befindet sich seit Januar 2026 im Tierheim und sucht ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Mit einem Schädel-Hirn-Trauma, gebrochenem Kiefer und einem massiv verletzten Auge wurde er gefunden.

Doch statt Hilfe zu bekommen, landete er zunächst in einer Tötungsstation. Zwei Wochen lang musste Sternchen dort ohne Behandlung, ohne Schmerzmittel, ohne Hoffnung ausharren und Qualen ertragen.

Erst die "Tierhilfe Hoffnung" rettete ihn aus seiner Situation, übernahm den tapferen Rüden und leitete sofort die dringend nötige medizinische Versorgung ein. Heute ist kaum zu glauben, was dieser Hund alles überstanden hat.

Sternchen ist wieder ein fröhlicher, lebenslustiger Kerl im besten Alter, der sich seine Lebensfreude nicht nehmen ließ. Die Haut am Kiefer hängt zwar noch etwas, doch das ist vor allem eine rein optische Sache und schränkt ihn im Alltag so gut wie gar nicht ein.