Erst Tötungsstation, dann Tierheim: Wer schenkt Mischlingsrüde Sternchen endlich ein erfülltes Leben?
Hamburg - Was Sternchen erleben musste, geht unter die Haut: Der junge Mischlingsrüde wurde in Rumänien schwer verletzt aufgegriffen.
Mit einem Schädel-Hirn-Trauma, gebrochenem Kiefer und einem massiv verletzten Auge wurde er gefunden.
Doch statt Hilfe zu bekommen, landete er zunächst in einer Tötungsstation. Zwei Wochen lang musste Sternchen dort ohne Behandlung, ohne Schmerzmittel, ohne Hoffnung ausharren und Qualen ertragen.
Erst die "Tierhilfe Hoffnung" rettete ihn aus seiner Situation, übernahm den tapferen Rüden und leitete sofort die dringend nötige medizinische Versorgung ein. Heute ist kaum zu glauben, was dieser Hund alles überstanden hat.
Sternchen ist wieder ein fröhlicher, lebenslustiger Kerl im besten Alter, der sich seine Lebensfreude nicht nehmen ließ. Die Haut am Kiefer hängt zwar noch etwas, doch das ist vor allem eine rein optische Sache und schränkt ihn im Alltag so gut wie gar nicht ein.
Seit Anfang Januar ist Mischlingsrüde Sternchen im Tierheim untergebracht
Das verletzte Auge und auch der Kiefer werden weiterhin tierärztlich kontrolliert, um zu prüfen, ob zusätzliche Behandlungen sinnvoll oder notwendig sind. Und selbst wenn Sternchen künftig nur noch mit einem Auge durchs Leben geht: Sein Blick ist selbstbewusst, optimistisch und voller Vertrauen.
Aktuell ist der 7-Jährige im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht. Dort tobt er ausgelassen mit seinen Hundefreunden im Auslauf, genießt Spaziergänge ebenso wie ruhige Kuschelzeiten mit Pflegerinnen und Ehrenamtlichen.
Nun fehlt ihm nur noch eines zu seinem Glück: ein liebevolles Zuhause bei Menschen, mit denen er den Rest seines Lebens verbringen darf. Wer Sternchen kennenlernen möchte, kann während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim vorbeikommen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] schreiben.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg