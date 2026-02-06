 1.184

Hund taucht nach fünf Jahren wieder auf: Als Retter Besitzer informieren, herrscht Stille

Als man im Sheriff's Office den Mikrochip dieses abgegebenen Hundes prüfte, wurde es erst richtig spannend.

Von Christian Norm

Wilmington (North Carolina, USA) - Dieser Hund hatte einiges im Gepäck: Alaskan Malamute Denali wurde Ende Januar der "New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit" in Wilmington, North Carolina, übergeben. Es wirkte fast ein wenig, als wären seine "Finder" in Wahrheit seine Besitzer gewesen. Denn der Rüde bellte und versuchte, ihnen zu folgen, wohingegen sie es ziemlich eilig hatten, sich aus dem Staub zu machen. Als man im Sheriff's Office jedoch den Mikrochip der Fellnase prüfte, wurde es erst richtig spannend.

Alaskan Malamute Denali tauchte nach fünf Jahren wieder auf.
Alaskan Malamute Denali tauchte nach fünf Jahren wieder auf.  © Facebook/Screenshot/New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit

Es stellte sich heraus, dass Denali ursprünglich aus dem rund 75 Kilometer entfernten Onslow County stammt. Schließlich versuchten die Beamten ihr Glück, riefen unter der auf dem Mikrochip hinterlegten Nummer an.

Ein Mann ging ans Telefon. Mit der Nachricht, dass sein Hund aufgetaucht war, schien er zunächst überfordert zu sein. "Es herrschte einen Moment lang Stille", teilte das Sheriff's Office in einem Facebook-Beitrag mit.

Ganz offensichtlich konnte Denalis Besitzer es nicht fassen, was wer da hörte. "Dann brach er in Tränen aus und fragte, ob es seinem Hund gut gehe", so die Helfer.

Der Grund für die großen Emotionen: Denalis Besitzer vermissten ihren geliebten Vierbeiner bereits seit geschlagenen fünf Jahren! Sie hatten ihn damals zur Betreuung jemand anderem überlassen, der anschließend mit dem Hund verschwunden war.

Allerdings gab es noch zwei neue Probleme.

New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit postet kuriose Geschichte des Hundes auf Facebook

Überglücklich: Seine Besitzer haben Denali endlich zurück.
Überglücklich: Seine Besitzer haben Denali endlich zurück.  © Bildmontage: Facebook/Screenshots/New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit

Zum einen machte Denali nicht den Eindruck, die vergangenen fünf Jahre auf der Straße verbracht zu haben - Man beschloss daher im Sheriff's Office seinen möglichen neuen Besitzern eine Chance zu geben. Zum anderen wohnte die alte Familie der Fellnase mittlerweile im rund 1000 Kilometer entfernten Ohio.

Doch langsam fügte sich das Schicksal. Die Beamten konnten nirgends Hinweise darauf finden, dass jemand nach Denali suchte. Seine alte Familie wollte ihn hingegen unbedingt zurückhaben.

Also setzten sich sein Herrchen und Frauchen tatsächlich ins Auto, um ihren alten Weggefährten abzuholen.

Im Sheriff's Office war man von diesem positiven Ausgang hellauf begeistert: "Was für ein herzerwärmender und freudiger Moment für diese Familie, wieder zusammen zu sein - und das alles dank der einfachen Maßnahme, den Mikrochip mit den Kontaktdaten des ursprünglichen Besitzers aktuell zu halten."

Titelfoto: Facebook/Screenshot/New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit

