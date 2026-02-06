Hündin ist erst wenige Monate alt: "Wer Cara adoptiert, bekommt eine ganz tolle Freundin"

Bergheim - Hündin Cara wohnt seit Kurzem im Tierheim Bergheim bei Köln und träumt dort von einem liebevollen Zuhause bei netten Menschen. Die Vierbeinerin ist noch ziemlich jung und muss daher auch noch einiges lernen.

Hündin Cara ist mit einem Alter von rund acht Monaten noch ziemlich jung. © Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter in dieser Woche in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, hatten die Mitarbeiter die im Juni 2025 geborene Mischlingshündin kürzlich aus dem rumänischen Partnertierheim der Einrichtung aufgenommen, denn in Caras Heimat standen ihre Chancen auf Vermittlung nicht gerade rosig.

So zog die niedliche Vierbeinerin mit den großen Fledermausohren ins Rheinland, von wo aus sie nun so schnell wie möglich in ein neues Leben starten soll. Denn "die junge Hündin ist bereit, die Welt zu entdecken!", kündigten ihre Pfleger an und versprachen: "Wer Cara adoptiert, bekommt eine ganz tolle Freundin!".

Aufgrund ihres Alters hat die Fellnase noch nicht viel von der Welt kennengelernt, weshalb sie in manchen Situationen noch recht schüchtern reagiert und von den Tierrettern glatt als "Schissbuxe" bezeichnet wurde.

Insgesamt ist Cara jedoch eine kluge und fröhliche Hündin, die "bestimmt ganz schnell lernen" wird, was man alles als Vierbeinerin wissen muss, waren ihre Pfleger sich sicher.