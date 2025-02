Familie aus Radebeul kämpft für kranke Schäferhündin: "Bedeutet uns alles!"

Radebeul - Eine Familie aus Radebeul setzt derzeit alle Hebel in Bewegung, um ihrer kranken Schäferhündin Eyla zu helfen.

Der kleine Leon (2, r.) aus Radebeul sorgt sich derzeit um die Gesundheit von Schäferhündin Eyla. © privat

Seit 2018 gehört die fast siebenjährige Eyla fest zur Familie von Frauchen Patricia und ihrem zweijährigen Sohn Leon. Ein Leben ohne die aufgeweckte Fellnase ist für beide nur schwer vorstellbar.

"Mit ihr bin ich erwachsen geworden, seitdem wurde keine Entscheidung ohne Rücksicht auf sie getroffen. Ich bin nie ohne sie wegfahren und jeden Urlaub verbrachten wir gemeinsam", erklärte Patricia gegenüber TAG24.

Seit vergangenem Mittwoch ist die Sorge um Eyla jedoch besonders groß. Die Hündin setzte sich während eines Spaziergangs plötzlich auf den Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Nach ein paar aufgeregten Anrufen und einer Untersuchung beim Tierarzt stand die bittere Diagnose fest.

Die Schäferhündin leidet an dem sogenannten Cauda-equina-Kompressions-Syndrom, einer Wirbelsäulenerkrankung, die Eyla nahezu vollständig lähmt. Dass ihr mit einer Operation geholfen werden soll, stand für Patricia direkt fest, doch die Kosten sind immens: Mit Voruntersuchung, Schmerzmitteln, der Operation an sich sowie einer Nachuntersuchung steht die Radebeulerin vor einer Rechnung in Höhe von rund 3000 Euro!

Aus diesem Grund hat Patricia eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Innerhalb kürzester Zeit kamen dabei bereits rund 2400 Euro zusammen. Gute Nachrichten, schließlich wird die Operation bereits am morgigen Dienstag in der Dresdner Tierklinik "Koch & Land" durchgeführt.