Familie bringt verängstigten Hund ins Tierheim, doch ihre Story macht die Pfleger stutzig!

Der schwarz-weiße Vierbeiner war völlig verängstigt, als er im Dellbrücker Tierheim eintraf. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Schon häufig hat das Tierheim Vierbeiner bei sich aufgenommen, die unter seltsamen Umständen den Weg in die Einrichtung gefunden hatten. Und auch der jüngste Neuzugang im Hundehaus kam vor wenigen Tagen samt einer merkwürdigen Story in die Obhut der Tierretter, wie diese kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal berichtet hatten.

Demnach war der "ziemlich verstörte und verängstigte Terrier" am späten Abend als angeblicher Fundhund ins Tierheim gebracht worden.

Seine Finder - eine Familie mit zwei Kindern - schilderte den Mitarbeitern dann, dass der herrenlose Vierbeiner vier Stunden lang auf einem Spielplatz in Dellbrück angebunden gewesen sei, woraufhin sie den Hund schließlich zu sich nach Hause genommen hätten.

Weil er dort aber angeblich beide Kinder gebissen und man daraufhin nicht gewusst habe, "wohin mit ihm", rief die Familie bei der Polizei und der Feuerwehr an, die sie ans örtliche Tierheim verwiesen. Angesichts dieser Schilderungen der Finder wurde jedoch nicht nur das Tierheim stutzig!

"Normalerweise würden wir an dieser Stelle einen Aufruf starten, ob jemand den armen Hund kennt - aber wir wissen es schon", erklärten die Mitarbeiter am Ende des Beitrags und ergänzten vielsagend: "Den Rest lassen wir mal so stehen."