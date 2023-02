Familie fährt meilenweit, um Hund mit ulkigem Gesicht zu adoptieren

Also packte Sherry ihre Sachen, nahm ihre beiden Söhne mit und machte sich am 19. Februar auf, um ins über 2000 kilometerweite San Diego zu fahren.

Als Sherry Lankston den putzigen Husky das erste Mal auf einem Bild in einer Anzeige des San Diego County Department of Animal Services erblickte, war ihr sofort klar: Der ist es! "Ich sah dieses alberne Grinsen und wusste, dass wir ihn unbedingt kennenlernen mussten", erzählte Lankston CBS 8 San Diego .

Am 10. Februar wurde der anderthalb Jahre alte Rüde, der von Geburt an eine Gesichtsmissbildung hat, von der südkalifornischen Tierbehörde zur Adoption freigegeben.

Sherry packte ihre zwei Söhne und ihren Hund ein und machte sich auf nach San Diego. © Screenschot/Facebook/Sherry Lankston

Den kleinen Roadtrip entlang der amerikanischen Westküste dokumentierte die US-Amerikanerin über Facebook und nutze dazu den Hashtag #harveythehusky. Fast einen ganzen Tag lang war die Familie unterwegs, um die süße Fellnase zu holen.

Als die Lankstons dann endlich in San Diego ankamen, war die Freude groß. Sherry verliebte sich sofort in den Vierbeiner. "Harvey ist ein ruhiger und sanfter Husky, der sich mit anderen Hunden gut versteht und Leckerlis liebt. Die niedliche Gesichtsform macht ihn noch liebenswerter. Auch an der Leine läuft er wie ein Traum", so die Zweifachmama.

Die Familie blieb gleich eine ganze Woche lang im Norden Kaliforniens, bis es am frühen Samstagmorgen wieder zurück in die Heimat ging. Auf Facebook lobten viele die Aktion der Lankston-Familie.

"Das ist wirklich eine liebevolle Familie. Ich bin sicher, dass es die lange Fahrt wert war", schrieb ein User. "Gott segne diese Familie, die diese lange Reise unternommen hat, um einen so schönen Husky zu holen, der ein liebevolles Zuhause und eine Familie verdient hat", kommentierte ein anderer.