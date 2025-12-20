Familie kommt nach zwei Jahren mit Hund ins Tierheim: Was sie dann tun, bricht allen das Herz

Fredericksburg (Virginia, USA) - Wie versteinert stand er da, blickte ihnen tieftraurig hinterher: Diesel musste mitansehen, wie seine Besitzer das Tierheim in Virginia verließen, aus dem sie ihn vor rund zwei Jahren geholt hatten. Es war ein Abschied für immer, der nicht nur dem Hund und den Mitarbeitern das Herz brach, sondern auch den Pflegeeltern Matt und Mila, die gerade mit einem anderen Vierbeiner dort waren.

Diesel wurde nach rund zwei Jahren von seinen Besitzern ins Tierheim zurückgebracht. Er blickte ihnen todtraurig hinterher. © Instagram/Screenshot/thenowlins.foster

Das Paar betreibt "Nowlins Fostering" in Fredericksburg, Virginia, ist also spezialisiert darauf, Hunde aus dem Tierheim für eine Weile in Pflege zu nehmen.

Den beiden war sofort klar, dass sie Diesel übergangsweise zu sich holen würden. "Wir wissen nicht, welche Umstände seine Familie zu dieser schmerzhaften Entscheidung gebracht haben", sagte Mila laut Newsweek. "Was wir aber wissen, ist, dass Diesel geliebt wurde", fügte sie hinzu.

Als Matt und Mila sahen, was vor sich ging, begannen sie, die Situation zu filmen. Das Video ist Anfang der Woche auf dem Instagram-Account des Paares veröffentlicht worden.

Darin ist der bittere Moment zu sehen, in dem Diesel seinen Besitzern hinterherschaut. "Es war herzzerreißend, seine Familie gehen zu sehen", sagte Mila. "Es wurde still im Raum, eine tiefe Stille und Leere breitete sich aus. Diesel stand da, sichtlich am Boden zerstört."