Familie kommt nach zwei Jahren mit Hund ins Tierheim: Was sie dann tun, bricht allen das Herz
Fredericksburg (Virginia, USA) - Wie versteinert stand er da, blickte ihnen tieftraurig hinterher: Diesel musste mitansehen, wie seine Besitzer das Tierheim in Virginia verließen, aus dem sie ihn vor rund zwei Jahren geholt hatten. Es war ein Abschied für immer, der nicht nur dem Hund und den Mitarbeitern das Herz brach, sondern auch den Pflegeeltern Matt und Mila, die gerade mit einem anderen Vierbeiner dort waren.
Das Paar betreibt "Nowlins Fostering" in Fredericksburg, Virginia, ist also spezialisiert darauf, Hunde aus dem Tierheim für eine Weile in Pflege zu nehmen.
Den beiden war sofort klar, dass sie Diesel übergangsweise zu sich holen würden. "Wir wissen nicht, welche Umstände seine Familie zu dieser schmerzhaften Entscheidung gebracht haben", sagte Mila laut Newsweek. "Was wir aber wissen, ist, dass Diesel geliebt wurde", fügte sie hinzu.
Als Matt und Mila sahen, was vor sich ging, begannen sie, die Situation zu filmen. Das Video ist Anfang der Woche auf dem Instagram-Account des Paares veröffentlicht worden.
Darin ist der bittere Moment zu sehen, in dem Diesel seinen Besitzern hinterherschaut. "Es war herzzerreißend, seine Familie gehen zu sehen", sagte Mila. "Es wurde still im Raum, eine tiefe Stille und Leere breitete sich aus. Diesel stand da, sichtlich am Boden zerstört."
Virales Instagram-Video zeigt herzzerreißenden Moment
Mila kümmerte sich sofort um den Rüden, versuchte, ihn mit Streicheleinheiten zu trösten - was jedoch zunächst nicht gelang. Im Clip ist zu sehen, wie traurig und nachdenklich der Hund wirkt.
Dass diese Situation nicht nur den Menschen vor Ort das Herz brach, zeigte sich bald auf Instagram. Denn das Video hat dort bereits 480.000 Klicks erreicht. In der Kommentarspalte zeigen sich viele User ebenso untröstlich.
Laut Newsweek ist Diesel noch nicht bereit für eine Vermittlung in eine neue Familie. Er muss zunächst einige tierärztliche Untersuchungen über sich ergehen lassen.
Es dürfte also sehr schwer werden, die Fellnase noch rechtzeitig zu Weihnachten zu vermitteln. Andererseits könnte der virale Hit vielleicht noch die erhoffte Wende bringen.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/thenowlins.foster