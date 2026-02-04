Was diese Influencerin mit ihrem toten Hund gemacht hat, sorgt für Schockstarre

Kalifornien (USA) - Wenn der eigene Hund stirbt, ist dies für viele Haustierbesitzer meist ähnlich schlimm wie der Tod eines geliebten Menschen. Um über die Trauer hinwegzukommen, legen sich viele einen neuen Fellfreund zu oder lassen ihren toten Liebling einäschern. Chloe Chung dagegen hat einen ganz anderen Weg gewählt, der von vielen heftig kritisiert wird.

Chloe Chung (31) hat ihre verstorbene Hündin "MisTricks" gefriergetrocknet und zu Hause in eine Vitrine gestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@mistricks (2)

Im August 2024 verstarb Hündin "MisTricks" an einem caninen Lymphom, also einem bösartigen Tumor des Immunsystems. Ein heftiger Schlag für Besitzerin Chloe, die ihren schwarzen Mischling über alles geliebt hat.

Auf Instagram erhielt die Influencerin über die Zeit viele Fragen von Followern, wie sie mit dem Ableben ihrer Vierbeinerin im Alltag umgehe. Mit einem kuriosen Video hat Chloe nun darauf reagiert: In dem über 5,5 Millionen Mal aufgerufenen Clip ist zu sehen, wie die Content-Creatorin einen leblosen, versteiften Hundekörper aus einer Vitrine nimmt.

"Ich habe sie nach Hause gebracht", schreibt sie dazu und lässt damit die schlimmsten Vermutungen wahr werden.

Gegenüber dem People-Magazin bestätigt die Hundefanatikerin, dass sie MisTricks gefriergetrocknet habe: "Das war keine Tierpräparation. Ich bin froh, dass es wirklich gut funktioniert hat."